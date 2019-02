Morning Glory : Laurent Wauquiez abandonne sa parka rouge (et on est super tristes)

Tous les jours, Laurent Macbabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 février : le porte-parole des Républicains a OSÉ LE DIRE, on soupçonne la France Insoumise d’avoir gardé ses abonnements presse malgré ce qu’elle pense dés journalistes, là ministre de la Santé à quelques soucis avec les règles d’hygiène élémentaires, Laurent Wauquiez abandonne sa parka rouge et on est super tristes, Mounir Mahjoubi n’a jamais dit « je ne veux pas être maire de Paris » et on fait un tour par notre EHPAD préféré pour voir Jean-Marie Le Pen.