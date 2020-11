En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 novembre : les TOCS des intervieweurs politiques, même en ne diffusant que le début des paroles de Nicolas Dupont-Aignan ça fait trop long, Laurent Wauquiez veut revenir (et ça se voit) et on salue la politesse de France 24 et Rfi.