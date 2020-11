Morning Glory : l’avocat de Paul Bismuth est-il seulement avocat ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 24 novembre : beaucoup de réactions suite à l’évacuation par la force d’un camp de réfugiés à Paris lundi soir, Laurent Wauquiez continue de gratter à la porte du retour politique et la personne qui se fait passer pour l’avocat de Paul Bismuth, a priori, est davantage un pro des clichés qu’un tenor du barreau.