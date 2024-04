Morning Glory : on rejoue au fameux jeu du cacao pour Pâques

Au programme de ce Morning Glory du lundi 1er avril : l’ambiance beaucoup plus détendue dans les matinales en ce jour férié et des revenants comme Florian Philippot, un tuto-joint extrêmement précis étape par étape, le troisième épisode de notre série « troublant » qui met en scène les membres de LFI et du RN qui utilisent les mêmes éléments de langage, et on a encore enlevé le « o » de « cacao ».