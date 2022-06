Morning Glory : le chèque alimentaire, mirage since 2020

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 9 juin : les mesures phares des Zemmouristes, le chèque alimentaire une promesse since 2020, de l’importance de la conjugaison, les punchlines de Rachida Dati, l’avis de Papi Facho sur Damien Abad et encore plus de pépites des candidats aux législatives.