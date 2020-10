En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 octobre : François Baroin annonce sous les radars qu’il ne sera pas candidat en 2022, l’échelle de la démagogie accueille un nouveau membre, Bruno Retailleau, Marlène Schiappa arrive à dire tout et son contraire et le ministre du Tourisme nous a mis les frisson.