Morning Glory : le club des journalistes qui aiment se faire insulter par Didier Raoult a un nouveau membre

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 octobre : les arguments répétitifs de Marlène Schiappa dans la lutte contre l’islamisme, le Général De Villiers a l’air de tester sa popularité pour 2022, le cercle des journalistes qui aiment se faire insulter par Didier Raoult a un nouveau membre et l’image qui ne nous aurait jamais fait rire en 2019, mais qui nous fait mourir de rire aujourd’hui parce qu’on est vraiment très déprimés.