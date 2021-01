Morning Glory: le double discours du Front National sur les vaccins

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 6 janvier 2021 : Roselyne Bachelot dévoile sa technique pour gagner du temps et ne surtout pas répondre aux questions qu’on lui pose, les LREM continuent sur leur lancée avec des éléments de langage dit « adaptables » et le Front National se retrouve le « cul entre deux chaises » comme le dit l’expression consacrée.