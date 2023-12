Morning Glory : le forfait téléphone d’Eric Ciotti qui interroge

Yann Barthes En savoir plus sur

Au programme de ce Morning Glory du mardi 19 décembre : les formules particulières des politiques et des médias pour aborder le vote de l’extrême-gauche et l’extrême-droite sur la loi « immigration », la question de Léa Salamé à Jordan Bardella ce mardi matin, les mystérieux appels d’Eric Ciotti qui n’a pas le temps, les chroniqueurs de Cnews encore vexés, Patrick Sébastien se la joue encore boomer, et BFM qui semble avoir reçu le message de ras-le-bol d’Eve Gilles, nouvelle Miss France.