Morning Glory : le Fou du Puy est de retour

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 20 avril : Xavier Bertrand croit que faire de longs silences lui donne un côté « présidentiable », Philippe de Villiers fait sa petite visite pluriannuelle sur les chaînes d’info, le ministère de l’Intérieur devait être désert ce matin, Najat Vallaud-Belkacem tient beaucoup à ce que tout le monde se rappelle qu’elle a été ministre, on prend un cours en art de la politique toujours avec Xavier Bertrand et le plus Espagnol des anciens ministres était sur Radio Classique.