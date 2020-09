En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 1er septembre : quoiqu’en dise les politiques, les enfants un jour de rentrée, c’est toujours la même chose ; Valérie Pécresse passe experte ès langue de bois et CNEWS devient la chaîne du Front national.