Morning Glory : le génie de l'informatique Nicolas Dupont-Aignan s'est trouvé un copain

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarrelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 24 avril : on se demande si le gouvernement va finir par se démêler de cette histoire de masques, les fonds de Skype ne s’arrangent pas chez les politiques, si vous voulez savoir quelque chose sur le confinement n’écoutez pas Sibeth Ndiaye et les En Marche viennent de théoriser le monde d’avant, d’AVANT.