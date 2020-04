Morning Glory : le gouvernement ne serait-il pas en train de nous embrouiller sur les dates ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès avec Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 avril : le monde d’avant est encore très présent sur BFMTV, le gouvernement a eu une nouvelle bonne idée, Jean-Luc Mélenchon continue de grogner quand il n’est pas content, on sent qu’on essaie de nous embrouiller sur les dates et on fête l’anniversaire de la reine Elizabeth II.