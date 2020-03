Morning Glory : le grand n'importe quoi du gouvernement pour justifier le 49.3

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 2 mars : on se demande quel âge ont les téléspectateurs de CNEWS, le coronavirus fait le bonheur des introvertis et des écoliers, certains concerts sont même annulés (mais pas forcément ceux qu’on espérait) et on se souvient avec nostalgie du temps où le gouvernement jurait que le 49.3 n'était pas une option.