Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 24 mars : les éléments de langage du gouvernement sont de plus en plus limites ces derniers jours et Muriel Pénicaud a toujours autant de mal à se faire comprendre.