Morning Glory : le grand retour de Guillaume Larrivé

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 29 avril : alors que CNEWS est en passe de détrôner BFMTV avec sa ligne éditoriale, BFMTV et LCI essaient d’être au niveau, Valérie Pécresse a finalement décidé que c’était le bon jour pour annoncer sa candidature à la région Île-de-France, le grand retour de Guillaume Larrivé et enfin, après avoir été la grande défenseure des Pôles pour devenir ambassadrice des Pôles, saurez-vous deviner quel poste brigue Ségolène Royal cette année ?