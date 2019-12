Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 16 décembre : la joie des habitants de Clichy, Christophe Barbier est l’homme le mieux informé de France, le FN est incapable de répondre à une question simple et on ne comprend rien à la réforme des retraites et on peut dire merci à Muriel Pénicaud pour ça.

