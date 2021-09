Morning Glory : le gros mensonge de Marine Le Pen sur le vote contre le pass sanitaire

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 14 septembre : la stratégie risquée (non) d’Eric Zemmour pour la promo de son livre, le gros mensonge des députés RN pour expliquer leur absence dans l’hémicycle au moment du vote pour ou contre le pass sanitaire et la mise en scène de Xavier Bertrand par Xavier Bertrand.