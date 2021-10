Morning Glory : le gros mensonge de Xavier Bertrand et ses « amis » de la communication

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 octobre 2021 : la communication politique a encore de beaux jours devant elle, le verre à moitié plein de Nicolas Dupont-Aignan, l’immaculée conception signée Marine Le Pen et le mensonge de Pascal Praud et Robert Ménard.