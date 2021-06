Morning Glory : le lapsus mémorable du RN Thierry Mariani sur le racisme

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 juin : le lapsus collector du RN Thierry Mariani sur le racisme, la drama queen Xavier Bertrand en grande forme sur LCI, on cherche toujours qui se cache derrière le « système » si souvent pointé du doigt par les politiques et le débat pour les régionales en PACA bat tous les records.