En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 octobre : une séquence inquiétante sur Public Sénat, le Front national est le seul parti qui n’exagère JAMAIS, le patron des communistes a forcément des auteurs, Florian Philippot essaie encore d’exister et on admire le dernier lapsus de la semaine.