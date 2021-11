Morning Glory : le malaise de Barbara Pompili interrogée sur la corrida

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 15 novembre : la petite forme d’Éric Zemmour et donc la grande forme de Marine Le Pen, l’échec de BFMTV pour le débat des Républicains, le dilemme de Barbara Pompili et un vent de fraîcheur appelé Gérard Darmanin.