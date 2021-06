Morning Glory : le melon de Jean-Luc Mélenchon va bien

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 juin : une semaine après ses remarques complotistes, Jean-Luc Mélenchon était de retour sur LCI et il est vexé. Du côté des LREM, on a bien appris ses éléments de langage et du côté du RN, la finesse de Gilbert Collard n’a pas de limite. Et on termine avec le retour de l’unique Ludovine de La Rochère.