Morning Glory : le micro-trottoir du foutage de gueule

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 17 juin : le ministre de la Santé Olivier Véran ne boudait pas son plaisir ce matin chez Bourdin, mais ça n’aura pas duré longtemps ; la campagne des régionales en PACA vire au ridicule et le best-of des meilleurs micros-trottoirs sur l’arrêt du port obligatoire du masque en extérieur.