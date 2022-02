Morning Glory : le monologue interne d’Anne-Sophie Lapix face à Zemmour

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 2 février : on apprend à l’instant qu’on a une ministre des personnes âgées, l’absence totale de projet détaillé chez les candidats à la présidentielle, le monologue interne d’Éric Zemmour chez Anne-Sophie Lapix, le choix des mots du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal et le retour du ministre des frissons et du Tourisme.