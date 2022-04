Morning Glory : le naufrage des Républicains en direct sur toutes les radios

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 avril : la destruction en direct des Républicains, l’urgence selon François Bayrou, les beaux mots de Stanislas Guérini et la jeunesse de Jean-Pierre Chevènement.