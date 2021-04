Morning Glory : le pipeau de Jordan Bardella se fracasse en direct

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 19 avril : grosse présence masculine dans les matinales de ce week-end, Jean-Yves Le Drian présente son plan en trois actes pour réagir face à Vladimir Poutine et l’affaire Alexeï Navalny, Jack Lang était évidemment l’invité des éditions spéciales sur la mort du Prince Philip, le pipeau de Jordan Bardella lui explose en pleine figure et l’abaissement de l’âge minimum pour avoir un vaccin commence à en froisser certains.