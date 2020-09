Morning Glory - Le placard à Archives : ce que disait Nicolas Bay de Marine Le Pen AVANT

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 septembre : Nicolas Dupont Aignan est sans nul doute possible l’homme le plus précis du monde ; Nicolas Bay fait sa rando pédestre sur France Info ; petit problème de régie pendant l’interview de François Bayrou sur Europe 1 ce matin et la visite d’Emmanuel Macron dans un EHPAD du Loir-et-Cher.