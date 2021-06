Morning Glory – Le placard à archives : Guillaume Peltier et le mariage pour tous

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 31 mai : Guillaume Peltier, si jeune et déjà si incohérent, France 3 est visiblement un peu à la bourre sur le temps de parole de l’UDI et du PS, les éléments de langage de la France insoumise tombent à l’eau, Robert Ménard est partout et Élisabeth Borne essaie de nous dire quelque chose.