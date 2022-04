Morning Glory – Le porte-parole de Marine Le Pen recycle son discours d’après débat de 2017

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 21 avril 2022 : l’incroyable suspens dans les réactions du RN et des En marche ce matin au lendemain du débat de l’entre-deux tours, le copier/coller du porte-parole de Marine Le Pen Sébastien Chenu, démonstration d’arrogance chez LREM, le monde parallèle de la France insoumise et un message signé Gérard Majax.