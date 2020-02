En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 28 février : l’homme qui fait campagne sur France 3 ne peut-être qu’un sosie d’Édouard Philippe, le RN Jean Messiah a peut-être attrapé le Coronavirus, Sonia Mabrouk continue de couper ses invités et le programme de Marcel Campion, disons-le, tient sur un post-it.