Morning Glory : le résumé de l’interview d’Éric Zemmour au JT de TF1 qu’il vous fallait

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 1er décembre : la stratégie ratée d’Éric Zemmour après son passage au JT de TF1, les anticorps de Nicolas Dupont-Aignan, le radotage de Xavier Bertrand et les petits soucis techniques de Jean Lassalle.