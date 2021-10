Morning Glory : le RN mise sur les femmes, fin de la blague

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 6 octobre : l’arrivée des marchands de tapis, une leçon de buzz politique, la surprise de Valérie Pécresse, la nouvelle tactique du Rassemblement national contre Zemmour et les onomatopées de Nicolas Dupont-Aignan.