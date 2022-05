Morning Glory : le starter pack d’Éric Zemmour, parisien/candidat dans le Var

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 16 mai : la nouvelle Première ministre, le cliché Zemmour, le retour de Jean-Luc Mélenchon le grognon et l’amnésie sélective de François Bayrou.