Morning Glory : le super-pouvoir de Valérie Pécresse

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 26 avril : ils sont bien gentils au gouvernement de nous répéter qu’on doit se faire vacciner alors qu’on ne peut pas, CNEWS a fait du full extrême-droite ce matin et c’est un brin violent pour un lundi, arrêtons de croire que certains sont candidats à l’élection présidentielle par pur narcissisme alors que c’est pour nous qu’ils font tout ça, Valérie Pécresse pense toujours avoir un pouvoir magique pour faire taire ceux qui lui coupent la parole et on remet un Oscar à Xavier Bertrand pour sa prestation.