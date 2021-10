Morning Glory : le Superman bisexuel fait péter les plombs chez CNEWS

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 13 octobre : on donne une semaine – grand max – aux Républicains avant l’implosion, le débat CNEWS sur Superman et le lapsus collector de Jordan Bardella sur le travail des forces de l’ordre.