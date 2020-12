Morning Glory: Marion Le Pen sur Sud Radio, c'est plus un face-à-face mais un côte-à-côte

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 17 décembre : Jean Castex est définitivement le roi de la Communication, les LREM rament pour expliquer pourquoi soudainement les élèves sont autorisés à ne pas aller à l’école pour éviter les contaminations alors qu’ils expliquent depuis septembre qu’il n’y a aucun risque, Laurent Wauquiez joue du pipeau et tout le monde s’en rend compte, Sud Radio ne fait pas une interview face à Marion Maréchal Le Pen mais avec elle et l’art du rebond, tu l’as ou tu l’as pas.