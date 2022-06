Morning Glory : le "tu préfères" de la mort spécial législatives

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 15 juin 2022 : le « tu préfères » des LREM vs celui des RN, l’Insoumis qui a réponse à tout et la nouvelle cible de CNEWS.