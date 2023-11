Morning Glory : le voyage scolaire d’Elisabeth Borne

Au programme de ce Morning Glory du mardi 14 novembre : de plus en plus compliqué d’écouter une interview d’un membre de La France Insoumise, deux frondeuses LFI de la branche Mélenchon, le "foutage de gueule" du gouvernement sur la fin de vie, l’information du jour qui fait froid dans le dos, et le voyage scolaire d’Elisabeth Borne.