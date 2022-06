Morning Glory : Edouard Philippe, l'homme qui disait tout et son contraire

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 23 juin : la méthode pas si nouvelle des députés macronistes pour s’entendre, la réponse des élus de l’opposition à la main tendue d’Emmanuel Macron, un Edouard Philippe qui dit tout et son contraire sur l’avancée des consultations du président de la République, et la baisse de morale chez les Macronistes.