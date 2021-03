Morning Glory : l'emploi du temps des Parisiens selon Anne Hidalgo

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 10 mars : la maire de toute la France (sauf la Province) Anne Hidalgo était sur France Inter et elle a donné sa conception toute particulière de l’emploi du temps des Parisiens. Le RN Jordan Bardella donne la définition de la « demi-mesure » et on termine, comme tous les soirs, avec un saut dans le passé jusqu’au 10 mars 2020, à J-7 du premier confinement.