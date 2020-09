Morning Glory : l'enchaînement de boulettes de Sibeth Ndiaye au Sénat

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 24 septembre : on dit bravo aux chaînes d’infos pour avoir mis une semaine à corriger leur boulette ; l’audition de Sibeth Ndiaye au Sénat ; le lapsus de la semaine est signé Eric Woerth ; on vérifie les propos du RN Jordan Bardella et Emmanuel Macron rend visite à ceux qui paieront la dette du coronavirus.