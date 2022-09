Morning Glory : l’erreur de timing la plus mim’s de la politique

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 14 septembre : la reine a toujours plus de succès qu’Elisabeth Borne, l’image mignonne du jour, la grosse ficelle de Fabien Roussel, le chic d’Emmanuel Macron, le retour du meilleur d’entre nous et notre nouveau politique préféré.