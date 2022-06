Morning Glory : les 50 nuances d’onomatopées de Jean-Luc Mélenchon

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 6 juin 2022 : les jours fériés font le bonheur des ratés de la politique, Manuel Valls réussit l’exploit de perdre avant même le début des élections, les onomatopées de Jean-Luc Mélenchon, l’abus de Bruno Le Maire et les pépites des candidats aux législatives.