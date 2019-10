Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 2 octobre : on envisage de faire de Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, notre nouveau ministre préféré, les chaînes d’infos rivalisent d’humour (non) pour créer leurs bandeaux et la droite réinvente le concept même de solitude.

