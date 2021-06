Morning Glory : les belles fréquentations du RN Thierry Mariani

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 1er juin : Roselyne Bachelot a encore un peu de mal à passer de l’esprit « Grosses Têtes » au ministère de la Culture, le candidat FN de la Côte d’Azur, Thierry Mariani continue sa petite campagne auprès de gens très peu recommandables et les politiques disent tellement « chiche » qu’on peut en faire un clip qui dure des heures.