Tous les jours, Clémence Abafour et Antoine Surzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 avril : les chaînes d’info droguées au Coronavirus, la sortie de Disney +, le RN recommence à taper sur les musulmans, le chouette cadre de vie de Nicolas Bay et le nouveau numéro vert du gouvernement.