Morning Glory : les défauts honnêtes de Valérie Pécresse

Tous les jours Laurent Macabiès et Clémence Abafour résument pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce premier Morning Glory de l’année : la conférence de presse que personne n’a compris, la polémique dont tout le monde se fout, les « défauts » de Valérie Pécresse, la réalité hallucinante du quotidien de Marlène Schiappa et le réveillon chez Papi Facho.