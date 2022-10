Morning Glory : les députés qui engagent des auteurs pour lâcher de la punchline, on vous voit

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 octobre : que des bonhommes pour parler essence et bagnole, la course aux punchlines des députés, le retour de l’esprit Canal et ces micro-trottoirs de Français saoulés de ne pas trouver d’essence.