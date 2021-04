Morning Glory : les effets secondaires du Covid sur Elisabeth Borne

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 30 mars : Marlène Schiappa a révisé ses classiques, Elisabeth Borne a quelques effets secondaires après son Covid, Eric Zemmour continue d’exceller au jeu « Patabou » sur Cnews et Manuel Valls essaie de se refaire une santé politique.